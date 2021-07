Psychologie – Comment les couples deviennent (presque) des sosies Les gens qui s’aiment se ressemblent plus qu’ils ne le croient. Et avec le temps, cet effet miroir s’accentue, au point de partager les mêmes maladies. Nicolas Poinsot

Une étude française a démontré que les visages des personnes que nous jugeons les plus attirantes possèdent des traits similaires au nôtre, sans qu’on en soit conscient.Et la ressemblance s’accentue avec le temps. Alberto Guglielmi/DEEPOL/plainpicture

Ah, l’amour. Une alchimie complexe de désir, de sentiments, d’admiration, de bien-être. Mais aussi, on a tendance à l’oublier, de ressemblance. Car depuis les toutes premières étincelles de la rencontre jusqu’aux nombreuses années ou décennies d’une relation au long cours, le couple est marqué par un fort effet miroir. Mode de vie, façon de penser, mais également visage et état de santé, les études scientifiques sur le sujet prouvent que l’altérité complémentaire des deux amoureux cache en réalité des échos à divers niveaux. Et que des tourtereaux ne sont jamais aussi différents qu’ils le croient, même lorsqu’ils pensent voir chez leur moitié des qualités qu’ils n’ont pas. «Si l’on considère le seul phénomène de l’attraction en soi, c’est certes l’adage disant que les opposés s’attirent qui l’emporte, constate Pascal De Sutter, docteur en psychologie et professeur à l’Université de Louvain, en Belgique. On cherche quelqu’un de plus petit ou de plus grand que soi, on préfère une peau plus mate ou bien plus claire…»