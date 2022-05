En 1920, année de naissance de la liste dressée par la BNS, la Suisse dénombrait 340 banques. Cent ans plus tard, en 2020, elle en comptait 100 de moins. L’image est trompeuse, car, dans l’intervalle, le nombre d’établissements recensés (banques, banquiers privés et succursales de banques étrangères) a progressé jusqu’à friser le demi-millier en 1990, avant d’entamer le recul, sans doute inachevé, qui nous a conduits à la situation actuelle.

La crise, ou plutôt la succession de chocs et de basculements conjoncturels – le krach immobilier de 1991, la bulle internet (2001), la crise des subprimes (2010), le Covid (2019) –, est passée par là. Elle a mis l’industrie financière à rude épreuve. Mais là encore, la statistique fait illusion. Car elle ignore pour l’heure, faute de critères de recensement adaptés aux circonstances, la myriade de pousses plus ou moins jeunes que l’on rassemble par commodité de langage sous le nom de «néobanques» ou de «fintech», qui ne sont ni tout à fait des banques, ni seulement des applications pour téléphones mobiles, mais quelque chose de si inventif et au devenir si imprévisible que les autorités de contrôle et de surveillance peinent à les encadrer en bonne et due forme, comme elles l’ont fait depuis un siècle pour les banques à proprement parler. On a bien commencé, en 2019, à soumettre la partie repérable de ce petit monde à l’obligation de s’annoncer à la FINMA, qui délivre «l’autorisation fintech», histoire d’éviter les risques de dérapage, de panique ou de tromperie. Mais on a bien précisé dans le même temps qu’il s’agissait de «promouvoir l’innovation» (dixit le Conseil fédéral), c’est-à-dire plus exactement de ne pas la freiner, tout en élargissant comme il se doit le champ d’application de la loi sur les banques.

Accessoirement, on serait heureux que le vent nouveau qui se lève ainsi sur la place bancaire helvétique y stimule une concurrence qui tarde pour l’instant à se manifester. À en juger cependant par les conditions appliquées à la clientèle des déposants, l’émulation entre établissements n’a pas encore atteint un niveau repérable. La plupart des banques ont même plutôt profité des intérêts négatifs que leur inflige la BNS pour adapter leurs tarifs vers le haut, et le comparatif établi en février 2021 par ABE, l’édition conso de la Télévision romande, n’a pas révélé d’effet perceptible de l’arrivée des «néobanques» sur le coût annuel des prestations bancaires en mode «en ligne» d’un échantillon représentatif d’établissements classiques (banques systémiques et cantonales notamment). L’épargnant suisse a sa banque chevillée au corps.

Cela étant, l’innovation technologique en matière financière ne connaîtra probablement pas de limites, et s’il est sans doute prématuré d’envisager un monde de demain sans banques car entièrement géré, finances comprises, par les automatismes de l’intelligence artificielle, on peut supposer que de nouvelles habitudes de paiement en dehors des circuits traditionnels finiront par s’imposer, y compris chez les plus réfractaires au changement.

Il faudra néanmoins pour cela, du côté de l’offre de services bancaires, davantage que ce que proposent aujourd’hui les fintech, y compris dans le cadre étroitement circonscrit qui leur est réservé. Il y a place pour de la simplification, de la clarté, de la conduite assistée et de toutes ces petites choses que de bons informaticiens mais piètres vulgarisateurs omettent d’intégrer dans leurs constructions logicielles.

