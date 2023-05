Show-business – Comment l’enfant du Jamel Comedy Club est devenu producteur Lenin Arulchelvam est un entrepreneur fasciné par le stand-up. Avec sa société AM Squad, il accompagne des artistes de renom et a fait en sorte de vivre de sa passion. Frédéric Thomasset

Lenin Arulchelvam: «Quand on est humoriste, il faut savoir oser et assumer. Je les respecte énormément pour ça.» DAVID HUC

Lenin Arulchelvam revient tout juste de Paris. Une visite de quelques jours pour un concentré de scènes et d’humour. Au programme, pas de Louvre ni de tour Eiffel, mais des comedy clubs et des grands noms du stand-up francophone. Roman Frayssinet, Kevin Debonne, Monsieur Poulpe… De quoi donner le sourire, et un beau paquet d’idées.