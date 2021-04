Instruction publique – Comment l’école veut enseigner le numérique Le plan d’études romand s’enrichit de nouveaux apprentissages qui seront déployés progressivement. Sophie Simon

Image d’illustration. AFP

La Suisse romande a défini le cadre de l’éducation numérique pour la scolarité obligatoire (primaire et Cycle d’orientation). Le Plan d’études romand intègre maintenant de nouveaux apprentissages divisés en trois piliers: «L’usage approprié des outils, l’initiation à la science informatique et l’éducation aux nouveaux médias.» Il prétend identifier les activités auxquelles le support digital apporte une plus-value, et «réserver des espaces libres de toute sollicitation numérique».

Selon leur âge, les élèves devront comparer médias traditionnels et nouveaux médias, et se confronter à la pluralité des sources en distinguant les informations vérifiées des rumeurs et mensonges. Ils seront aussi sensibilisés à la protection de la personnalité et au droit d’auteur. Ils devront, entre autres, acquérir des savoirs de base sur le matériel, les logiciels et les réseaux. Et se frotter à la notion d’algorithme (par exemple à partir de recettes de cuisine prises comme des suites d’opérations) et aux enjeux des données. De 4 à 8 ans par exemple, on attendra des enfants qu’ils observent les différentes machines pour en reconnaître les principaux composants.