Citron ou pêche? – Comment le thé froid de la Migros est devenu culte Les 12-25 ans vénèrent la boisson du géant orange. Un engouement entretenu via les réseaux sociaux, où les mèmes – ces éléments graphiques déclinés en masse – lui rendent hommage. Décryptage. Catherine Cochard

Les berlingots cultes du géant orange. Migros

Avec son packaging un tantinet années 1980, le thé froid de la Migros fait partie des valeurs ancrées dans le paysage de Suisses, particulièrement ceux âgés d’entre 12 et 25 ans. Un véritable culte, entretenu sur les réseaux sociaux via des détournements pop qui célèbrent et déclinent la boisson à l’envi. Des mèmes particulièrement efficaces pour faire passer des messages. C’est là que réside leur poésie.