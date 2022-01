Emploi et bien-être – Comment le télétravail affecte notre santé psychique Si le travail à distance offre des avantages réels, il peut aussi affecter notre équilibre social et psychologique. Fabrice Breithaupt

Si le télétravail permet notamment de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, il peut aussi provoquer un sentiment d’isolement et de solitude, voire d’exclusion de l’organisation de travail. Getty Images

Depuis le lundi 20 décembre 2021, le télétravail a été rendu obligatoire en Suisse par les autorités fédérales, afin de réduire la propagation du Covid-19 qui sévit dans notre pays depuis deux ans. Le Conseil fédéral a proposé, mercredi 12 janvier 2022, de prolonger cette mesure.

Si elle peut satisfaire certains, cette décision ne fait pas que des heureux chez les employés, leurs chefs et leurs employeurs. Car le télétravail est loin de faire l’unanimité. Au-delà de l’aspect structurel et organisationnel, il peut aussi provoquer des répercussions sur la santé mentale de la population en général, et des actifs en particulier.