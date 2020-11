Conseils sur la sexualité – «Comment le séduire à nouveau?» Quand la vie nous a éloignés l’un de l’autre, retrouver une complicité sensuelle peut se révéler délicat. Laurence Dispaux

Dessin d’illustration Lavipo

«Étant dans une relation calme mais froide avec mon mari depuis des années, je me suis retrouvée cette année – la proximité induite par le Covid aidant sans doute – à le regarder différemment, avec plus de tendresse et même de désir. Comment renouer alors que c’est platonique entre nous depuis si longtemps?»

Miriam, 60 ans

Réponse:

Le Covid a des retombées inattendues. Cette crise a-t-elle déclenché une prise de conscience de l’importance que votre conjoint revêt encore pour vous? Ou les stratégies habituelles pour pallier les manques ont-elles été compromises par cette période de repli sur soi, rendant les qualités de l’autre plus visibles? Quoi qu’il en soit, prenez un moment pour analyser les raisons de la distance prise ces dernières années. S’agissait-il d’un conflit, d’un sujet de tension jamais résolu? D’un décalage sur le plan de la libido? Ou simplement d’une lassitude et d’un désinvestissement implicite de la relation charnelle entre vous?