Football Leaks – Comment le Real Madrid a offert ses fans à Amazon En 2018, le Real Madrid a préparé pendant plusieurs mois une approche de Jeff Bezos, alors patron du géant d’e-commerce. Pour capter son attention, le club a offert les «données précieuses» de ses plus de «600 millions de fans» dans le monde. Patrick Oberli , Begoña P. Ramírez, infoLibre

L’identité numérique des supporters du Real Madrid a été proposée comme monnaie d’échange à Jeff Bezos, le richissime fondateur d’Amazon. Montage LMD

Le 5 février 2018, le PDG du Real Madrid, José Ángel Sánchez Periáñez, envoie un courriel à l’homme alors le plus riche du monde, Jeff Bezos, propriétaire d’Amazon. Six paragraphes, pour lui demander un tête-à-tête à Seattle durant lequel les deux hommes pourraient jeter les bases d’un «partenariat stratégique» entre acteurs leaders: soit le club qui possède la marque sportive la plus prestigieuse de la planète et le géant du commerce électronique.

Comme argument majeur, Sánchez Periáñez n’hésite pas à offrir à Bezos les plus de 600 millions de fans «de tous les continents, âges, groupes et cultures» que compte le Real Madrid. Le club, explique-t-il, «recueille des données précieuses» dans «la plus grande base de fans au monde» pour «l’activer dans le développement de son business».