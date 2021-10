Premier rang mondial – Comment le Portugal est devenu le champion de la vaccination Entre stratégie martiale et confiance sanitaire, le pays a atteint son objectif de vacciner 85% de sa population contre le Covid-19. Les recettes du succès portugais. Vincent Barros, Lisbonne

Grâce au taux de vaccination record et à la baisse des contaminations, plusieurs restrictions sont tombées. Les Portugais retrouvent une vie normale. Lisbonne, 8 octobre 2021. KEYSTONE

Voilà un mois, déjà, que la presse annonçait la nouvelle, ou que les données sanitaires en confirmaient l’imminence, jusqu’à son officialisation, pour de bon, vendredi dernier: oui, le Portugal est bel et bien devenu le pays le plus vacciné au monde contre le Covid-19. «C’est un jour heureux et une fierté pour le pays», souriait en conférence de presse la directrice générale de la Santé, Graça Freitas.

Son objectif, désormais, est atteint: 85% de sa population est entièrement vaccinée (contre 60% pour la Suisse). Et 98% des Portugais en âge de l’être – de plus de 12 ans – le sont. Une adhésion massive qui intrigue à l’international. «Presque toute une nation a fait confiance à la science», observe le «Washington Post», qui présente le Portugal comme «un laboratoire pandémique de pointe».