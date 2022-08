Le charme de la Coupe de Suisse – Comment le petit poucet Schönberg s’apprête à recevoir l’ogre bernois Premier tour de la Coupe de Suisse: ce dimanche, le FC Schönberg, du nom d’un quartier populaire et populeux de Fribourg, reçoit Young Boys, club de la capitale, club aux quinze titres nationaux. La fièvre monte-t-elle sur les bords de la Sarine? Reportage. Jean Ammann

Pilier du FC Schönberg, la fraterie Sefa: l’entraîneur Shqiprim, accompagné de ses deux frères au club, l’attaquant Ahmet (à g.) et le gardien Blerton (à dr). YVAIN GENEVAY

Jour J-3: nous sommes jeudi à Fribourg et dans trois jours, le FC Schönberg, club de 2e ligue, rencontrera le grand Young Boys, quinze fois champion de Suisse et actuel leader de la Super League. Nous sommes à trois jours de ce match historique et on vient du monde entier pour assister à l’avant-dernier entraînement du FC Schönberg: ils sont venus, ils sont tous là, il y a des Espagnols, des Sardes, des Argentins, des Panaméens, tous en costume traditionnel, qui convergent vers Saint-Léonard pour voir David s’apprêtant à défier Goliath…