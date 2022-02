Découverte scientifique – Comment le milieu culturel d’un enfant influe sur sa future activité physique Une étude menée par les universités de Genève et Grenoble révèle aussi des inégalités entre les femmes et les hommes. Xavier Lafargue

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 80% des adolescents dans le monde ne pratiquent pas assez d’activité physique. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTOS

Ce n’est un secret pour personne, les activités physiques sont nécessaires pour rester en bonne santé. Or, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 80% des adolescents dans le monde n’en pratiquent pas assez. Cela entraîne par la suite des risques de contracter des maladies cardiovasculaires, du diabète ou certains cancers. Mais pourquoi certaines personnes restent-elles trop inactives? En tentant d’y répondre, des chercheurs de l’Université de Genève (UNIGE) et de l’Université Grenoble Alpes (UGA, France) ont fait une étonnante découverte.