Enrichissement des collections – Comment le Mamco fait ses emplettes à Artgenève Durant la foire, l’institution dédiée à l’art moderne et contemporain remplit son stand avec des œuvres acquises auprès des galeries exposantes. Reportage. Irène Languin

L’œuvre de Haim Steinbach est venue s’installer sur le stand du Mamco. LAURENT GUIRAUD

On dirait une fabrique à nuages. Sourdant de tubes en plexiglas, une mousse immaculée retombe en gracieuses volutes sur un socle circulaire, composant une sculpture éphémère. Intitulée «Cloud Canyons», cette machine à bulles a été créée en 1964 par l’artiste philippin David Medalla, puis rééditée. Présentée par Enrico Astuni à Artgenève, la pièce a tapé dans l’œil de Lionel Bovier, directeur du Mamco (Musée d’art moderne et contemporain de Genève): «C’est pour moi la galerie la plus excitante du salon!» explique-t-il en arpentant les travées de la foire d’art qui s’est tenue à Palexpo du 25 au 29 janvier.