Une étude comparative entre l’avant et l’après arrivée du train régional permet d’analyser son impact sur les déplacements. Mais le Covid a joué les trouble-fêtes.

Pendularité et plan climat

Dans quelle mesure le Léman Express allait-il bouleverser les habitudes de mobilité des habitants du Grand Genève? Cette question, qui en cache une autre, celle de l’espoir que le nouveau train contribue à désengorger les zones urbaines des voitures et décarboner la région, anime les esprits depuis le lancement du projet. Or à ces questions, des réponses détaillées commencent à émerger, grâce à une étude au long cours.

Sur mandat du Grand Genève, des cantons de Genève et de Vaud, de la Région de Nyon, des TPG et des Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc, le cabinet 6t-bureau de recherche a mené une enquête que l’on qualifie de «longitudinale». En novembre 2019, juste avant le lancement du Léman Express, il a questionné un échantillon d’habitants du Grand Genève sur leurs habitudes de mobilité, leurs intentions vis-à-vis du nouveau train ou encore leur rapport à différents types de moyens de transport.