Sport pour nous – Comment le froid et le sport peuvent-ils faire bon ménage? Il n’existe aucune contre-indication à la pratique sportive par des températures proches du zéro degré. L’hiver et ses frimas ne sont aucunement incompatibles avec l’exercice. Explications. Emile Perrin

Pour ne pas souffrir du froid, un échauffement conséquent est primordial. Getty Images

Brrrr. Le temps est gris, la chape de brouillard basse et épaisse. La lumière se fait rare, la nuit tombe rapidement. Parfois, la bise s’en mêle. Dans ce décor automnal et tout sauf idyllique, certains s’obstinent à faire du sport. Qu’il fasse froid, humide ou venteux. Et c’est tant mieux!