Les cinq étapes d’une reconstruction – Comment le EV Zoug est devenu une machine à gagner Dans un championnat dominé par Davos, Berne, Lugano et Zurich, le club de Suisse centrale est devenu un candidat crédible au titre grâce à une mue en quatre étapes. Grégory Beaud

Le retour en 2016 de Raphael Diaz, ancien junior du club, après plusieurs saisons en NHL, est un des éléments-clés du succès actuel de l’EV Zoug. KEYSTONE

Qui peut arrêter le EV Zoug? La question est volontairement provocatrice à ce stade du championnat, mais les chiffres parlent pour les joueurs de la Bossard Arena: 27 matches, 21 victoires, meilleure attaque (3,25 buts par match) et meilleure défense (2,15 buts encaissés par match). Outre les treize points d’avance sur son plus proche rival, Zoug est une véritable machine. Avec leur succès 2-0 face à Ambri dimanche, les Zougois ont remporté leur dixième partie de National League sur leurs douze dernières sorties. Seul Davos, à deux reprises, est sorti de la glace avec le sourire face au EVZ depuis plus d’un mois.