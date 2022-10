Spectacle à Pully – «Comment le désir de musique m’a-t-il échappé?» Daniel Auteuil est en tournée avec un tour de chant passant par l’Octogone. Mieux qu’une récréation, une façon de se réconcilier avec son histoire intime. Christophe Passer

Daniel Auteuil aux Francofolies de La Rochelle, en été 2021 GAIZKA IROZ/AFP

Daniel Auteuil, 72 ans, si nous l’avions connu, nous serions moins étonnés. «Si vous m’aviez connu», c’est le titre de l’album sorti l’an dernier et de l’une des plus belles chansons qui le compose. Onze refrains, surprenants de poésie dense, chantés avec ce filet de voix aux accents du Sud et du pont d’Avignon, racontant mille mélancolies, couleurs musicales grises et noires réalisées par Gaëtan Roussel.