Crise sanitaire – Comment le Covid fait exploser les ados Privés de vie sociale par les restrictions, les jeunes de certains quartiers donnent du fil à retordre à la police. Caroline Zumbach , Chloé Dethurens

La nuit du réveillon, un scooter avait été brûlé au Chemin des Sports. LAURENT GUIRAUD

Plusieurs quartiers et communes du canton vivent un début d’année agité. Des groupes de jeunes occupent la police, en commettant des actes de vandalisme, des nuisances ou en prenant carrément à partie les forces de l’ordre, comme nous l’avons plusieurs fois relaté dans nos colonnes ces derniers mois. Police, justice et travailleurs sociaux vont dans le même sens: les restrictions sanitaires privent ces jeunes de vie sociale, de sport et de divertissement; elles pèsent sur leur moral et engendrent, chez certains d’entre eux, des comportements problématiques.