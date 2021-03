Politique – Comment le Conseil d’État peut restaurer son autorité Avec 2023, le gouvernement devra réussir quatre chantiers pour se remettre sur les rails. Marc Bretton

Genève, le 28 mars 2021. Deuxième tour de l'élection complémentaire du Conseil d’État. Arrivée de la candidate écologiste Fabienne Fischer à la rencontre des médias devant l'Hôtel de Ville. Elle a été élue très largement en tête du second tour, devant Pierre Maudet, Delphine Bachmann et Yves Nidegger. Pierre Albouy

Et maintenant, au travail! Après trois mois d’une campagne électorale en pleine épidémie, le Conseil d’État genevois est à nouveau au complet. Il a quatre défis à relever. Leur point commun? Lui permettre d’aborder 2023 en présentant quelques gages de crédibilité.

1. Retrouver un souffle commun

Élu en 2018, le Conseil d’État a passé une partie considérable de son temps à gérer les aléas de l’affaire Maudet. «C’est terminé, nous voulons maintenant un gouvernement uni, dynamique et novateur», lance le député PDC Antoine Blondin. Avant de retrouver un souffle, il lui faudra se répartir les départements en bonne intelligence… La solution la plus simple consisterait à alléger les départements de Nathalie Fontanet et de Mauro Poggia de tout ou partie des services du département de départ de Pierre Maudet, en attendant le grand renouvellement de 2023. Mais d’autres options sont possibles. Vu le passé douloureux du gouvernement et la brièveté de la législature, il est peu probable que la gauche engage une épreuve de force. On verra bien d’ici au 29 avril, date de la prestation de serment de Fabienne Fischer.