Commerce – Comment le Bongénie tente de surmonter la crise Comme tous les commerces genevois, le grand magasin des Rues-Basses entame ce qui sera son quatrième mois de fermeture en un an. À presque 130 ans, il espère survivre à la crise, mais ne peut rien promettre. Marc Bretton

Pierre Brunschwig, associé gérant de l’entreprise familiale, dans le magasin Bongénie des Rues-Basses. LUCIEN FORTUNATI

Le Bongénie, ses vêtements et collections «de qualité», son restaurant avec vue sur le Molard et le lac. En mars, l’enseigne historique de vêtements fêtera ses 130 ans. En temps normal, cet anniversaire focaliserait les énergies de l’entreprise. Mais nous ne vivons pas une époque normale. Aujourd’hui, c’est de survie dont il est question.

C’est qu’en comptant la fermeture commencée lundi, le vaisseau amiral de cette chaîne de magasins basée à Genève sera resté fermé quatre mois depuis mars dernier. Avec à la clé une perte de chiffre d’affaires qui dépassera probablement les 30%. «C’est énorme! soupire Pierre Brunschwig, associé gérant de l’entreprise familiale avec son frère et sa cousine. Quand je pense qu’avant, on parlait de crise quand on perdait 4%…»