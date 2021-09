Histoire contemporaine – Comment le 11 Septembre est enseigné à Genève Vingt ans plus tard, l’événement ne fait pas partie du programme scolaire obligatoire mais peut être abordé au bon vouloir des enseignants. Témoignages. Sophie Simon

George W. Bush apprenant la nouvelle dans une salle de classe, séquence restée célèbre. Aujourd’hui, comment l’évènement est-il enseigné dans nos écoles? KEYSTONE

Si le 11 Septembre a laissé des traces dans le monde entier, il n’en a laissé aucune dans le plan d’études romand. «Mais tout enseignant d’histoire ou d’une autre matière est libre d’aborder ce thème dans le cadre de son cours s’il le souhaite ou le juge pertinent», précise Pierre-Antoine Preti, porte-parole du Département genevois de l’instruction publique.

Au Cycle d’orientation, ce sont les élèves de 11e année (environ 15 ans) qui seraient les plus susceptibles de s’y frotter, même si l’événement n’est pas abordé dans leurs ouvrages d’histoire. «Mais cela demanderait un grand effort de contextualisation en début d’année, à un moment où les élèves n’ont pas encore étudié ni la guerre froide, ni le conflit entre l’Union soviétique et l’Afghanistan, relève Antony Ardiri, un enseignant d’histoire. Cela paraît complexe de traiter le 11 Septembre s’ils n’ont pas ce contexte en tête. Alors qu’au secondaire II, les élèves ont déjà fait une boucle historique de l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui, ils bénéficient d’un plus grand bagage contextuel.»