Vingt ans après – Comment le 11 Septembre a changé notre vie quotidienne Contrôles sécuritaires, mesures de surveillance, suspicion à l’égard des musulmans et peur de l’immigration se sont banalisés ces vingt dernières années. Andrés Allemand Smaller

La mise en place des contrôles a allongé les temps d’attente lors des passages en douane dans les aéroports. Pascal Frautschi/TDG

Les attentats du 11 septembre ont changé nos vies. Très concrètement, nos habitudes ont été bouleversées. Parfois, de manière spectaculaire et énervante, d’autres fois d’une façon plus sournoise et inquiétante. En voici quatre exemples.

Voyages aériens

Contrôle de sécurité minutieux avant le passage de la douane à l’Aéroport de Cointrin. Pascal Frautschi/TDG

Bien évidemment, c’est avant tout en matière de transport aérien que nos habitudes ont été bouleversées, non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier. Voyez plutôt:

- Les objets tranchants ont très vite été proscrits des bagages à main, car c’est sous la menace de simples cutters que les terroristes du 11 septembre 2001 avaient réussi à prendre le contrôle des quatre appareils. Adieu donc couteau suisse, ciseaux, lime à ongles ou pince à épiler.