Vente légale de drogue – Comment Lausanne compte devenir dealeuse de cannabis Dans le cadre d’essais pilotes autorisés par l’OFSP, la capitale vaudoise entend fournir du cannabis à des participants triés sur le volet, et cela dès la fin de l’année. Laurent Antonoff

Les produits issus du cannabis seront vendus aux personnes participant à l’essai, dont le nombre reste à définir mais au maximum à 5000 personnes, dans un point de vente «neutre» spécialisé et «sans connotation médicale». Getty Images/iStockphoto

Retenez son nom: Cann-L. Cann pour cannabis, et L pour Lausanne. C’est le nom de l’association qui, pendant quatre ans et demi dès la fin de l’année, va piloter et vendre du cannabis récréatif dans le cadre d’un projet pilote.

«Il est essentiel pour les villes de lancer de telles études expérimentales pour aborder la question du cannabis de manière objective et dépassionnée», explique Émilie Moeschler, conseillère municipale en charge des Sports et de la Cohésion sociale.