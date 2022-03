Maltraitance d’enfants autistes - Comment l’audit de l’État analyse la gabegie de Mancy

3 mars 2022. Mandatés par le Département de l’instruction publique en décembre 2021, les experts ont présenté, ce matin, les résultats de leur analyse externe relative au foyer de Mancy. La conseillère d’État Anne Emery-Torracinta (à gauche sur la photo) a ensuite décrit les actions entreprises depuis plusieurs mois à Mancy ainsi qu’un plan d’action plus large qui dépasse la question de ce seul foyer. Ce plan dispose du soutien plein et entier du Conseil d’État. Francine Teylouni et Pierre-Alain Dard, experts.

LAURENT GUIRAUD