Récit d’audience – Comment l’argent du Baroque a fini dans les poches de son comptable Le Parquet a requis 4 ans de prison ferme et 60 jours-amende contre l’ex-employé de la boîte de nuit. Chloé Dethurens

L'accusé reconnait avoir détourné plus de 4 millions de francs au préjudice du Baroque et d’autres sociétés actives dans la restauration. PATRICK TONDEUX

Lundi, le procès de l’ex-comptable d’un établissement de nuit sélect bien connu des Genevois s’est ouvert devant le Tribunal correctionnel. Originaire du Pérou, l’individu né en 1977 est accusé d’avoir détourné plus de 4 millions de francs au préjudice du Baroque et d’autres sociétés actives dans la restauration. Il est poursuivi pour abus de confiance, faux dans les titres, escroquerie et blanchiment d’argent par métier. Il reconnaît entièrement les faits.