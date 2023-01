Salaire mirobolant – Comment l’Arabie saoudite compte rentabiliser Ronaldo La Monarchie absolue islamique a misé très gros sur le joueur portugais et, surtout, sur sa puissance sur les réseaux sociaux. Robin Carrel

Et un sourire de Cristiano Ronaldo pour les réseaux sociaux au Mrsool Park Stadium de Saudi de Riyadh. Une photo qui vaut des millions. AFP

C’est Mohammed ben Salmane, prince héritier d'Arabie saoudite et premier ministre depuis septembre 2022, qui a posé le décor. «Je pense que la nouvelle Europe sera le Moyen-Orient, clame-t-il. Le Royaume d’Arabie saoudite, dans les cinq prochaines années, sera totalement différent. Dubaï sera totalement différent, Bahreïn aussi.» Et d’ajouter: «Même le Qatar, malgré toutes les différences qu’on a avec lui, a une économie forte et aura évolué dans un avenir proche. Aux Émirats arabes unis, à Oman, au Liban, en Jordanie, en Égypte, en Irak… Si on y arrive, tous ces pays nous emboîteront le pas. La prochaine renaissance globale, dans les trois décennies à venir et si Dieu le veut, ce sera au Moyen-Orient. C’est la guerre que va mener l'Arabie saoudite. Ma guerre. Je ne veux pas mourir avant de voir notre région au premier plan dans le monde et je pense que cet objectif peut être réalisé à 100%.»