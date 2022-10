Lutte contre le cancer du sein – Comment l’Amérique a inventé «Octobre rose» et son ruban Chaque année, le mois d’octobre est consacré au cancer du sein et à la promotion du dépistage. Une idée née d’un partenariat entre l’industrie et la Société américaine du cancer en 1985. Soline Roy - Le Figaro

Les participants, portant des chemises roses et des casques, forment un ruban rose humain à New York le 7 octobre 2014, dans le cadre de la campagne "Protégez-vous, faites-vous dépister aujourd’hui" pour sensibiliser les millions de vies touchées par le cancer du sein. AFP