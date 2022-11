Qatar 2022 – Comment la Suisse va s’adapter pour défier le Brésil Le staff technique a vu en direct la démonstration de la Seleção face à la Serbie. Passé le respect, l’analyse et les choix pour le choc de lundi. Avec Xhaka de retour en No 6? Daniel Visentini Doha

«C’est là que je dois jouer, en N o 6, pas plus haut sur un côté», semble dire Xhaka à Yakin. Le capitaine retrouvera-t-il sa place de prédilection avec la Suisse contre le Brésil? Ce pourrait être une bonne idée. AFP

Au lendemain d’un succès capital, la Suisse bombe le torse. Sur le superbe terrain d’entraînement de l’Université des Sciences et de la Technologie, les remplaçants sont concentrés, Murat Yakin donne ses consignes avec application, le staff technique est à l’écoute et le président de l’ASF devise avec une grappe de supporters. Il fait beau, il fait chaud, Dominique Blanc ne parle plus du brassard «One Love» ou de quoi que ce soit qui pourrait fâcher. Au Qatar comme ailleurs sans doute, la Coupe du monde dilue les polémiques dès que le ballon roule.