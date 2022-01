Nouvelles pratiques en 2022 – Comment la Suisse va mieux tuer ses animaux de rente Une nouvelle loi sur l’abattage vient d’entrer en vigueur. Voici quatre exemples de ce qui va changer. Arthur Grosjean Correspondant au Palais fédéral

C’est désormais seulement par pistolet que l’abattage des vaches sera autorisé. Steeve Juncker Gomez

Vous portez encore les stigmates des fêtes de fin d’année? Vous trimballez un ventre alourdi par la dinde rôtie de Noël et le homard goûteux de la Saint-Sylvestre accompagnés de force boissons alcoolisées? Il est temps maintenant de dégriser et d’en apprendre un peu plus sur les coulisses de cette grande bouffe.

Car les viandes et les chairs n’arrivent pas toutes seules dans votre assiette. Il faut au préalable tuer des animaux. Et pour cela, il y a des règles à respecter, et ces règles d’abattage édictées par la Confédération viennent juste de changer au 1er janvier.