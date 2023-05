Verdict à Genève – Comment la presse étrangère a reçu l’acquittement de Tariq Ramadan Le «Nouvel Obs» en France parle d’une «justice d’un autre âge» quand le site Al Jazeera présente l’islamologue par ses titres universitaires et reprend les mots de «Ramadanphobie» de la Défense du Genevois. Olivier Bot

Capture d’écran de l’article de Cécile Deffontaines sur le procès de Ramadan, pour l’Obs. NOUVELOBS.COM

À peine énoncé à Genève, l’acquittement de Tariq Ramadan par la justice suisse a suscité des réactions dans la presse française. Sur le site de l’hebdomadaire français «Nouvel Obs», Cécile Deffontaines titre «tremblement de terre au premier procès pour «viol» de l’islamologue». Soulignant que le Genevois était interdit de quitter le territoire français. Il revenait en effet pour la première fois dans sa ville depuis sa mise en examen pour viol et viol sur personne vulnérable et son placement sous contrôle judiciaire après avoir effectué près de 10 mois de prison préventive en 2018.

La journaliste parle d’une «grande victoire pour l’accusé» pour ce premier round judiciaire. Elle souligne que le procès «a décontenancé les observateurs par la raideur des débats et l’attitude fébrile des magistrats». L’hebdomadaire évoque aussi «la mauvaise humeur» des juges suisses devant le refus des magistrats parisiens de leur communiquer l’intégralité du dossier français.

La journaliste commente «l’immense déception» de la plaignante et critique la manière dont les juges genevois l’ont traitée et parfois «bousculée»: «À l’ère post-#MeToo, on avait l’impression d’assister à un procès d’un autre âge, précédant toute réflexion sur le vécu d’une victime, même encore présumée, avec le cortège de sidération, confusion, autodépréciation qui accompagne une agression». L’article salue la dignité de la plaignante alors que le président «hurle un «Silence!» alors qu’elle répondait du tac au tac à une question. «Comment ne pas penser à la parole bâillonnée des victimes de viol, tremblant devant les puissants?» commente la journaliste.

Enfin, la présence de Dieudonné comme témoin de moralité de l’accusé au seul fait qu’il était mentionné dans une lettre anonyme fait désordre, avant que, coup de théâtre, l’ex-compagne de Dieudonné s’insurge dans un e-mail envoyé à la partie plaignante, de la présence de ce dernier qui aurait qualifié devant elle Ramadan de «pervers». Ambiance, conclut l’article.

Le professeur pour Al Jazeera

La chaîne qatarie Al Jazeera présente Tariq Ramadan comme un ancien professeur de l’Université d’Oxford, ce qu’il fut en effet, pour une chaire financée par le Qatar et dont il a été mis en congé suite à des comportements inadéquats. Il est aussi décrit comme titulaire d’un doctorat de l’Université de Genève, bref, un universitaire bien sous tous rapports. Sur son site, Al Jazeera note que Tariq Ramadan touchera 151’000 francs du Canton pour couvrir ses frais de justice. L’article parle même de «Ramadanphobie» et de collusion entre les femmes qui ont porté plainte contre lui! Un mot qui avait été prononcé par la défense.

Le quotidien régional «Sud-Ouest» se demande, lui, en titre si «on peut inventer pareille histoire avec autant de détails» en réaction au verdict genevois, une parole de l’avocat de la plaignante. Le verdict est aussi repris par le site américain «US News» sans autre commentaire.

