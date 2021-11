Opération spéciale – Comment la HEAD redessine les pages de la «Tribune de Genève» Première étape: les étudiants de la Haute École d’art et de design s’installent dans les locaux du quotidien, avec crayons, feuilles et tablettes. Pour commencer, trouver des idées, réaliser les esquisses! Fabrice Gottraux Georges Cabrera

«Vous avez rendez-vous avec qui?!» Lundi 29 novembre, tôt le matin, ils sont seize au total à s’introduire dans la rédaction de la «Tribune de Genève». Étudiantes et étudiants, portant cartables, ordinateurs personnels et tablettes numériques.

«Cordiale bienvenue!» Les élèves de la Haute École d’art et de design de Genève, Département de communication visuelle, deuxième et troisième années du bachelor en illustration, sont dans la place. «Envahir la «Tribune», on nous a dit…» «Comme des zombies!» esquisse déjà un élève. «Ou des enfants qui mettraient le chaos dans les bureaux», imagine sa consœur.

Les cerveaux fertiles de seize professionnels en devenir carburent déjà à cent à l’heure. Il en faudra du talent pour refaire le portrait de cette vénérable Julie. Alors, ils se sont attablés, ont sorti papier et crayon. Une drôle d’histoire a commencé…

La tête de Patrick Sébastien

Dans cinq jours, pas un de plus, l’édition du samedi se trouvera entièrement revisitée. Chamboulée, repeinte, dessinée, de A à Z, sur toutes les pages du deuxième cahier, le magazine Culture et Société du 4 décembre. Pas de photographies cette fois, rien que des œuvres faites à la main, issues de l’imagination des classes de la HEAD.

Par exemple, comment feriez-vous pour cette interview d’un monsieur plus tout jeune, un vrai boute-en-train? L’inénarrable Patrick Sébastien, absolument. Une page complète lui sera dédiée. Avec une belle place pour l’image.

«Faites attention à vos premières intuitions, elles sont souvent mauvaises car trop littérales.» Clément Paurd, responsable du bachelor en illustration, à ses élèves

D’abord, il faut trouver des idées. Puis réaliser les croquis. Où l’on comprend comment les résumés des articles fournis par la rédaction ont été décortiqués mot à mot par les étudiants. Par exemple, qui dit «naissance d’un orchestre» songe dans ce cas «nouveau-né», mais aussi «intime», pour finir avec «recette». Procréer ou faire de la musique partageraient donc un sens commun de la cuisine interne. Voilà qui pourrait faire un beau dessin.

Quelques heures à peine se sont écoulées, et déjà apprenties et apprentis soumettent leurs croquis à la rédaction en chef. Deux enseignants de la HEAD encadrent le travail: «Faites attention à vos premières intuitions, elles sont souvent mauvaises car trop littérales», rappelle Clément Paurd, responsable du bachelor en illustration. En communication visuelle, on apprend à tout faire, à croiser les disciplines, la BD, les livres jeunesse, l’animation aussi bien que le dessin de presse.

L’invasion a commencé

Mais revoici Patrick Sébastien. L’animal, on le connaît, c’est tout variétés et gauloiseries. Que faire du personnage? Une caricature, bien entendu! Nadia a opté pour la tronche élastique, avec en prime, glissé comme par inadvertance sur la page, le détail incongru qui donnera tout son sel au rendu final.

Ça chauffe dans les cerveaux. Ça crépite sous les doigts virtuoses des dessinateurs. La cafetière de la rédaction livre tout son jus. «Envahir la «Tribune», qu’il disait. L’invasion a commencé. Demain, on verra comment illustrer un article sur les ostéopathes pour animaux. Le défi est lancé.

