Arnaque à la rue du Rhône – Comment la boutique Dior de Genève a été escroquée Des magasins de luxe genevois ont été la cible d’arnaqueurs. Dans leur viseur: les loyers des grandes marques. Marc Renfer

Un loyer de la boutique Dior a été détourné. Le local voisin de Fendi a aussi été visé, mais ne s’est pas fait avoir. LAURENT GUIRAUD

Les classements la placent régulièrement parmi les rues les plus onéreuses d’Europe. La rue du Rhône est un aimant à boutiques de prêt-à-porter haut de gamme, bijoutiers et horlogers. Les enseignes les plus luxueuses sont disposées à payer très cher pour un emplacement emblématique et stratégique.