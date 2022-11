La HEAD dessine la TDG – Comment la bande dessinée entretient ses relations Réalisés par des femmes, toujours plus nombreuses à étudier le neuvième art, les travaux en lice pour le Prix Töpffer de la jeune BD s’intéressent à des thématiques contemporaines. Philippe Muri

ILLUSTRATION ET ANIMATION: MORVEN BROEKSMIT/HEAD

Quand les élèves de la Haute École d’art et de design (HEAD) ont investi les locaux de la «Tribune de Genève» lundi dernier pour commencer à préparer le numéro spécial que vous tenez entre les mains, on n’a pu s’empêcher de dénombrer les filles et les garçons. 12 étudiantes, 4 étudiants. Un ratio qui signale l’intérêt grandissant des autrices pour la bande dessinée. «Sur une volée de douze, il y a dix femmes en première année de l’orientation illustration. En deuxième année, elles sont quatorze sur dix-neuf», indique Clément Paurd, responsable du bachelor en illustration lancé par la HEAD en septembre 2021.