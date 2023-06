Surtourisme et réseaux sociaux – Comment Instagram dicte nos vacances Surfréquentation, dégradation de sites naturels, les millions de clichés qui circulent sur le réseau social influencent toujours plus nos choix de destination de vacances. Yannick Van Der Schueren

La jeune photographe utilise la technique du «time lapse» qui concentre en une image de 20 minutes à 1 h 30 de fréquentation. Ici le plateau de Valensole, dans les Alpes-de-Haute-Provence. NATACHA DE MAHIEU

Préparez-vous à jouer des coudes cet été. Les spots touristiques les plus prisés du moment promettent une fois de plus d’être saturés. Un phénomène amplifié par l’usage des réseaux sociaux et plus particulièrement d’Instagram. Fini les soirées diapos, désormais, c’est en live qu’on se met en scène lors de nos voyages, d’où l’importance de jeter son dévolu sur un paysage photogénique conforme à ses envies. Plusieurs études le confirment, de plus en plus de jeunes admettent être influencés par cette application pour leur choix de destination de vacances. L’«instagrammabilité» d’un lieu serait le principal critère, avant les activités culturelles.