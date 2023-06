Mythe helvétique – Comment Heidi s’est tricoté un destin planétaire Née en 1880 sous la plume de Johanna Spyri, la petite orpheline des Alpes a conquis le monde. Elle vient d’entrer au patrimoine de l’Unesco. Irène Languin

Illustration de Lola Anglada pour la couverture de la première édition espagnole de «Heidi» en 1929. HEIDISEUM

Guillaume Tell peut toujours plastronner. Car au firmament de la mythologie helvétique, l’étoile du fier arbalétrier brille moins fort que celle d’une petite sauvageonne éprise de nature et de liberté, courant pieds nus dans son paradis grison de Maienfeld. Connue sur les cinq continents, Heidi est sans nul doute l’héroïne suisse la plus célébrée à travers le monde. Née en 1880 sous la plume de l’autrice zurichoise Johanna Spyri, cette figure de la littérature enfantine a tant marqué la culture populaire qu’on en a oublié sa créatrice, pourtant prolifique écrivaine.