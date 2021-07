Sports d’endurance – Comment gèrent-ils le besoin de faire pipi en compétition? Un besoin naturel urgent peut ruiner une performance sportive. Entre astuces et anecdotes, petit tour des pratiques usuelles chez les athlètes de pointe. Pierre-Alain Schlosser

En cyclisme. comme ici en 2008, tous les coureurs mettent souvent pied à terre en même temps pour uriner. AFP

Tout le monde l’a déjà vécu. Vous vous trouvez dans un bouchon sur l’autoroute et une envie pressante vous vient. Ce petit besoin devient prioritaire, presque obsessionnel. Il occupe toutes vos pensées. Et quand vous arrivez enfin chez vous, vous ne retrouvez plus vos clés. Devant la porte d’entrée, vous voilà alors engagé(e) dans une danse de Saint-Guy pour tenter de calmer votre envie.

Mais comment font les sportifs d’élite, plus précisément ceux qui sont engagés des heures durant dans la compétition? Ce printemps, un gardien de foot du championnat équatorien a reçu un carton rouge pour avoir uriné derrière son but, en plein match. Le malheureux n’avait pas pu se retenir. Une péripétie qui rappelle celle d’un autre gardien, Fabien Barthez. En 2004, durant le quart aller de la Coupe UEFA face à l’Inter, le portier de l’OM s’est soulagé au beau milieu du terrain, à la vue de tous. La photo est restée célèbre. Tout comme les images de la coureuse Paula Radcliffe, s’accroupissant dans les rues de Londres, pour faire ses besoins, lors du Marathon.