Construction et écologie – Comment Genève veut bâtir sans ruiner le climat Les constructeurs devront privilégier le recyclage ou les emplois à faibles émissions de carbone. Suscitant des craintes, une nouvelle loi ouvre aussi des perspectives. Marc Moulin

À Meyrin, la coopérative Équilibre a bâti des immeubles en recourant à la fois au béton et au bois. LAURENT GUIRAUD

Un bâtiment neuf ne commence pas à consommer de l’énergie le jour où ses premiers occupants enclenchent un radiateur ou inaugurent leur douche. Le chantier et les matériaux utilisés ont auparavant nécessité des ressources potentiellement polluantes. Et la part que représente cette «énergie grise» de l’édifice pèse toujours plus lourd, alors que les exigences augmentent quant aux performances énergétiques des bâtiments une fois occupés.