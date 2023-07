Risque de fortes chaleurs cet été – Comment Genève va lutter contre la canicule dans les prisons, les EMS ou les crèches Alors que les lieux de détention viennent de se doter d’un plan canicule, tour d’horizon des mesures prévues dans différents domaines sensibles. Antoine Grosjean

Va-t-on connaître un été caniculaire, comme en 2022? On ne peut l’exclure, tant cela a tendance, comme les sécheresses, à devenir récurrent à Genève. Ainsi, des plans canicule ont été concoctés tous azimuts, afin de protéger les populations les plus exposées.

Jeudi, l’Office cantonal de la détention (OCD) a annoncé s’être doté de son propre catalogue de mesures, alors que les conditions de vie dans les prisons surchauffées avaient été dénoncées l’été dernier. Tour d’horizon des plans d’action adoptés dans certains domaines et institutions sensibles.

Prisons

Dans les lieux de détention, en cas de canicule, il est par exemple prévu d’installer des ventilateurs dans les réfectoires et d’ouvrir les portillons des cellules. Ou encore d’offrir un supplément de glace aux détenus pour les rafraîchir. Quant au personnel, des récipients lui sont fournis pour mettre de l’eau au frigo, et on autorise le télétravail lorsque c’est possible. Les femmes enceintes sont mises en congé. Par ailleurs, un suivi des températures est effectué dans les cellules les plus exposées, les ateliers et les locaux administratifs.

EMS

Dans les établissements médico-sociaux, on n’attend pas que l’alerte canicule soit déclenchée par le Service du médecin cantonal pour agir, car les personnes âgées sont parmi les plus vulnérables. La principale mesure consiste à s’assurer que les pensionnaires restent correctement hydratés, en leur mettant à disposition de quoi se désaltérer et en vérifiant qu’ils boivent effectivement. Par ailleurs, les EMS disposant rarement d’une climatisation, les locaux sont aérés aux heures les plus fraîches. Enfin, on privilégie les sorties dans des endroits frais et ombragés, tels que les parcs.

Soins à domicile

À l’IMAD (Institution genevoise de maintien à domicile), on préfère aussi prévenir plutôt que guérir. Dès le mois de mai, les patients à risque sont recensés, et en cas d’alerte canicule, ils sont appelés une fois par jour, y compris les week-ends, ou évalués lors des visites à domicile. En cas d’absence ou de non-réponse au téléphone, une procédure de recherche est lancée afin de s’assurer que la personne n’est pas en danger. Sinon, les patients sont sensibilisés aux recommandations usuelles, comme boire beaucoup, fermer les fenêtres et stores aux heures chaudes, aérer la nuit, porter des vêtements légers, se rafraîchir avec des serviettes humides et froides, éviter les efforts physiques.

Crèches

Les jeunes enfants font aussi partie des populations à risque en cas de canicule. Dans les crèches de la Ville de Genève, on applique les directives du SSEJ (Service de santé de l’enfance et de la jeunesse) en cas de fortes températures. La priorité consiste à hydrater les enfants régulièrement et de les vêtir légèrement. Hormis les recommandations habituelles pour garder les locaux au frais (voir ci-dessus), il est préconisé de privilégier les sorties dans des endroits ombragés et aérés, en début de matinée ou en fin d’après-midi, ou encore de proposer des jeux d’eau (jet, pataugeoire, etc.).

Chantiers

Sur les chantiers, les ouvriers sont particulièrement exposés à la chaleur. L’Ocirt (Office cantonal de l’inspection et des relations du travail) a constaté, lors de contrôles, que les dispositions prises en temps de canicule sont parfois lacunaires. Il vient ainsi de publier une nouvelle directive à l’intention des employeurs. Plusieurs niveaux de risque sont définis, avec leurs plans d’action respectifs. Il peut s’agir de mesures techniques (par exemple, l’installation de tentes pour travailler à l’ombre, l’utilisation de moyens mécaniques limitant les efforts physiques ou l’isolement des sources de chaleur telles que les moteurs de machines), de mesures organisationnelles (adapter le rythme de travail, faire des pauses plus fréquentes dans un lieu ombragé et frais, fournir des boissons fraîches) ou encore de mesures de protection individuelle (mise à disposition de vêtements adaptés et de crème solaire). Des contrôles et des actions de sensibilisation sont menés en été sur les chantiers. Lorsque le niveau de risque le plus élevé est atteint, un spécialiste de la sécurité au travail procède à une évaluation de la situation et, le cas échéant, le chantier peut être suspendu le temps que les mesures adéquates soient mises en place.

Hôpitaux et administration

Dans les hôpitaux et à l’administration cantonale et municipale, on applique les recommandations usuelles en cas de canicule, notamment celles de la Direction générale de la santé (s’hydrater, éviter les endroits surexposés au soleil, adapter les horaires de travail quand c’est possible, etc.). Des campagnes de sensibilisation auprès du personnel sont également organisées.

Quatre niveaux d’alerte

Le Service du médecin cantonal a défini quatre degrés d’alerte canicule. Le premier niveau, dans lequel nous nous trouvons actuellement, est un dispositif de veille, d’information et de sensibilisation mis en place chaque année du 15 juin au 31 août. Le deuxième niveau (mise en garde) est déclenché quand la température moyenne est égale ou supérieure à 25 degrés pendant au moins trois jours consécutifs. À ce stade, on se prépare à activer les dispositifs en cas de canicule et on intensifie la communication, en ciblant en particulier les populations vulnérables.

On passe au niveau 3 (alerte canicule) lorsque la température moyenne est égale ou supérieure à 25 degrés pendant au moins cinq jours consécutifs, ou 27 degrés pendant au moins trois jours. La cellule canicule cantonale est alors activée, on monte encore d’un cran dans la communication et on met en œuvre les dispositifs institutionnels et communaux. Le niveau 4 (crise canicule) est déclenché quand les critères du niveau 3 sont atteints pendant au moins dix jours consécutifs. Les mesures s’intensifient et la gestion des effets de la canicule devient la priorité, alors que certaines activités non prioritaires peuvent être suspendues. AGN

