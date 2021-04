Enquête – Comment Genève se mobilise contre le chômage En un an, 5000 demandeurs d’emploi de plus se sont inscrits au chômage. Entre crise et mutation technologique, il faudra agir. Marc Bretton

Avec près de 46’000 personnes en difficulté, même si l’économie se redresse, Genève sortira meurtrie de la crise, et pour longtemps. AFP

La crise du Covid a porté un coup brutal à l’économie. Début mars, Genève comptait presque 20’000 demandeurs d’emploi (lire ci dessous), soit 5000 personnes de plus qu’au début de la crise. Les secteurs les plus touchés, on les connaît: les spécialistes en restauration (+284%), les cuisiniers (+108%), les conducteurs de véhicules et d’engins lourds de levage et manœuvre (+97%, principalement des chauffeurs), les manutentionnaires (+84%) et les spécialistes du marketing et de la publicité (+62%)…

5,5 ou 10% de chômage? Afficher plus En mars, Genève comptait 19’558, demandeurs d’emploi, soit des personnes au chômage ou pas, mais toutes recherchant un emploi et inscrites dans un office régional de placement. Ce sont 5000 personnes de plus qu’au début de la crise, en février 2020. Avec une hausse de 36%, la dégradation est évidente. Et encore les chiffres ne dévoilent-ils qu’une partie du paysage, puisqu’ils ne recensent ni les frontaliers inscrits au chômage en France, ni évidemment les clandestins, ni les personnes «en sous-emploi», qui souhaiteraient augmenter leur temps de travail sans le pouvoir. En mars, le taux de chômage a atteint 5,5%, nettement devant celui du reste du pays (3,4%). Si l’on prend la manière de mesurer le chômage fixée par le BIT, qui permet les comparaisons internationales, le tableau se dégrade singulièrement puisqu’il dépasse les 10%.