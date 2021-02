Stratégie pour les déplacements – Comment Genève se hâte de ralentir le trafic en ville Le Canton veut accélérer la concrétisation du compromis sur la mobilité de 2016. Tour d’horizon en sept points. Marc Moulin

Projet de réfection de la place de Montbrillant. Le trafic privé devrait être banni du site, à l’arrière de la gare centrale, déjà cette année. DR

Qu’est donc devenu le compromis sur la mobilité genevoise, avalisé par le peuple en 2016, qui promettait de pacifier la ville? Il avance, sûrement, mais trop lentement. Le ministre des Transports, Serge Dal Busco, dévoile ce jeudi sa stratégie pour mettre les gaz ou changer de braquet, c’est selon… L’objectif est d’avoir réalisé 83% des mesures prévues – et révisées – d’ici à 2023. Et de rappeler au passage la cohérence du tout.

Le verrouillage légal des disponibilités de stationnement de rue a jusqu’ici freiné l’avancée des travaux. L’assouplissement voté en septembre dernier permet d’accélérer le tempo. «On n’a plus d’excuse, on met le paquet», résume Serge Dal Busco, le patron des Infrastructures. C’est notamment le cas pour la mission que son département voit comme un passage obligé: la réalisation de la moyenne ceinture, rebaptisée ceinture urbaine. Cette suite d’axes à vocation routière est en effet appelé à délester et contourner les quartiers les plus denses, afin de les pacifier.