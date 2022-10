Lutte contre le dérèglement climatique – Comment Genève forme les acteurs de la transition Pour atteindre les objectifs d’assainissement énergétique, il faut des professionnels. Or, la pénurie guette. Un CFC dans le solaire va être créé. L’engouement augmente dans les hautes écoles. Aurélie Toninato

Photo d'illustration LUCIEN FORTUNATI

Genève s’est fixé comme objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 60% d’ici à 2030, par rapport au niveau de 1990, et d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Pour cela, le Canton va notamment s’attaquer à la production et à la consommation d’énergie, en particulier dans le bâtiment, qui représente la moitié des émissions directes de gaz à effet de serre du canton. Parmi les mesures: rénover la moitié du parc bâti, diviser par deux l’utilisation d’énergies fossiles des immeubles et des entreprises, remplacer au maximum les importations d’agents fossiles par de la production locale renouvelable – en multipliant par cinq la surface de panneaux photovoltaïques, entre autres.