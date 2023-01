Étude sur le logement – Comment Genève dope les loyers en France voisine Les communes françaises du Grand Genève sont parmi les plus chères pour se loger dans l’Hexagone, montre une étude statistique. Cathy Macherel

Qu’ont en commun Neydens et Ramatuelle, Collonges-sous-Salève et Cassis, ou encore Bossey et Versailles? Rien a priori entre d’un côté des communes françaises qui jouxtent le territoire genevois et de l’autre, des stations chics de la Côte d’Azur ou des zones huppées des environs de Paris.