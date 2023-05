Animaux ensauvagés – Comment Genève a réussi à réguler ses chats errants Le nombre d’animaux attrapés et stérilisés a diminué de plus de moitié en dix ans. Les communes concernées disent avoir maîtrisé le problème.

Chloé Dethurens

«Quoattes», attrapé récemment aux abords d’un étang. Le site étant sensible, le chat devra être relocalisé. SOS-CHATS

Ce printemps, l’association SOS Chats lançait un appel aux bénévoles: plusieurs félins errants allaient être relâchés dans la nature, après avoir été stérilisés et vaccinés. Or, les chats harets (retournés à l’état sauvage) débusqués à Genève semblent se faire de plus en plus rares. Les stérilisations effectuées pour éviter leur prolifération ont diminué de moitié en dix ans, selon les chiffres parvenus à la «Tribune de Genève». Plusieurs communes autrefois préoccupées par ce problème disent aujourd’hui être parvenues à réguler cette population.