Fusion avec DSM – Comment Genève a perdu le siège de Firmenich Groupe familial plus que centenaire, le fabricant d’arômes et de parfums passe sous influence hollandaise. Roland Rossier

Pour l’heure, aucun emploi ne passe à la trappe, assure Firmenich qui salarie 1400 personnes à Genève, entre son site de Satigny (photo) et son usine de La Plaine (commune de Dardagny). KEYSTONE

Il est des mariages dont on ne sait pas s’ils vont durer dans la longueur. Ni si un des partenaires prendra en définitive la direction du foyer. Surtout si les conjoints – Firmenich la genevoise et DSM la hollandaise – ne se connaissent pas véritablement. Comme dans chaque opération de rapprochement, des rapports de force vont s’établir au sein du conseil d’administration et de la direction, dans le cas présent entre les représentants d’une firme familiale genevoise dont l’origine remonte à 1895 et ceux d’une société cotée en bourse.