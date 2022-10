Économie genevoise – Comment Firmenich renouvelle son ancrage genevois Trois bâtiments ont été construits sur le site de Satigny et un autre à La Plaine. Des investissements d’environ 200 millions ont été nécessaires. Marc Bretton

Gilbert Ghostine, PDG de Firmenich, devant la maquette du nouveau campus et centre d’excellence Firmenich. LUCIEN FORTUNATI

Après trois ans de travaux, Firmenich inaugure son nouveau campus. Deux cents millions d’investissements ont fait sortir de terre cinq bâtiments dédiés à la parfumerie, à la fabrication d’ingrédients, à la recherche alimentaire ou à la R & D (recherche et développement) entre les sites de La Plaine et de Satigny. Mardi en fin d’après-midi, le président du Conseil d’État, Mauro Poggia, la conseillère d’État chargée de l’Économie et de l’Emploi, Fabienne Fischer, des représentants des communes et d’organisations économiques l’inauguraient officiellement. Mais la presse était invitée à faire le tour du propriétaire dès le matin.