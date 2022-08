Développement durable – Comment faire réparer ses objets gratuitement Lors des Repair Cafés de la FRC, des bénévoles proposent leurs services pour redonner vie aux appareils électroménagers et électroniques, meubles, jouets, vélos. Sophie Simon

La machine à café de Martine a donné du fil à retordre à Boris. PIERRE ALBOUY

Le calcul est vite fait, sachant qu’il faut parfois une heure pour démonter un objet et identifier l’origine de la panne, sans garantie de solution. Et qu’un réparateur dans le circuit commercial classique peut facturer entre 80 et 120 francs de l’heure…