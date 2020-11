Covid-19. Comment une telle peur a-t-elle pu être générée si rapidement et effrayer des milliards d’humains au point de les confiner, presque sans opposition, d’autant que ce virus ne semble pas être aussi mortel que bien d’autres maladies? On peut penser que cette peur a fait resurgir dans les esprits le spectre de la mort qui avait été relégué aux oubliettes dans nos sociétés développées, convaincues qu’elles jouissaient d’une sécurité parfaite, dans une garantie de confort et de longévité inconnues jusque-là. On peut ajouter que lorsque les scientifiques ont annoncé la pandémie, ils ont en même temps prévenu qu’ils n’avaient pas les moyens de la combattre.

Or, dans un monde où tout ce qui se pense et se réfléchit en privé devient du domaine public avec les technologies de communication, les échanges entre scientifiques et chercheurs des laboratoires sont devenus publics eux aussi. Le doute étant le moteur de la Science, il fait avancer la recherche, mais le commun des mortels n’en n’a cure. Pour lui, la science est devenue un dieu, dont les décisions sont des paroles sacrées. Découvrir que dieu-science doute, est un choc brutal et entraîne une perte de confiance. Les doutes du dieu-science ont fragilisé le système mis en place depuis des décennies, particulièrement dans les pays développés.

La mort, la maladie, l’absence de protection tapaient de nouveau aux portes des maisons alors que ces craintes avaient été enfouies au fond des tiroirs depuis la Deuxième Guerre Mondiale. Il faut dire que cette peur du virus vient se greffer sur un terrain fertile. À savoir la montée des populismes, les guerres régionales engendrant des problèmes migratoires sans fin, le mépris des changements climatiques, une crise économique latente, la manière «trumpienne» de diriger le monde…

On sentait déjà que notre planète commençait à mal tourner. L’irruption du Coronavirus dans cette ambiance fut la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Des protections, qui semblaient éternelles, disparaissaient. La santé n’était plus garantie. L’éducation perdait ses repères. La concentration des richesses devenait indécente. Le monde semblait n’appartenir qu’à une poignée de sociétés et de personnes. Insidieusement, l’Humain devenait très secondaire, presque inexistant.

La démocratie est touchée au cœur de son fonctionnement, car elle semble ne plus répondre aux idéaux qu’elle s’était fixée. La confiance dans le système est ébranlée, car ce dernier est fragilisé par une évolution inadéquate et inadaptée. Paradoxalement, l’arrivée du virus a fait que l’humain retrouve sa place d’humain et réalise qu’on l’avait, presque à son insu, pratiquement transformé en robot, répondant au seul but, à la seule religion: la productivité. C’est là que gît le drame, cette confiance perdue. Comment la faire renaître?