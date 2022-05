Être prêt le jour J – Comment faire pour ne pas passer à côté de votre course? Si la préparation à un effort est avant tout une question de planification et de volonté, la bonne réussite d’une course populaire tient aussi du savoir-faire le jour J. Florian Müller

Lors d’une course, la préparation avant le départ et l’attitude durant l’épreuve ont une importance cruciale. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Après des semaines, voire des mois, de préparation, ça serait ballot de passer à côté de votre course à cause de quelques erreurs de débutant. Raymond Corbaz, légende de la course à pied et président du Footing-club de Lausanne durant cinquante ans, vous livre ses bons conseils pour donner le meilleur de vous-même le jour J, en marge des 20KM de Lausanne.

La veille de la course