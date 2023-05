Communautés LGBTQI + – Comment faire famille? La ville de Genève honore toutes ses déclinaisons en mai Six affiches, exposées dès ce lundi, illustrent de manière positive la diversité des modèles familiaux et de parentalités. D’autres événements sont prévus.

Comme chaque année en mai, la campagne de la Ville de Genève contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie sera l’occasion de pavoiser le pont du Mont-Blanc (archives). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

La campagne 2023 de la Ville de Genève contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie vise à donner leur place à toutes les familles. Six affichent, visibles dès lundi, illustreront la diversité des modèles familiaux et de parentalités au sein des communautés LGBTQI +.

En l’absence de réelle reconnaissance juridique, institutionnelle et sociale, les familles et parentalités des communautés LGBTQI + sont contraintes de réinventer d’autres modèles. Ces organisations familiales, qui font face aux jugements, aux discriminations et aux violences, diffèrent des normes dominantes, mais elles sont tout aussi légitimes, estime la Ville de Genève.

Réalisée par l’illustratrice Louiza, la campagne d’affichage montre des représentations positives, comme un enfant trans pleinement accepté par sa famille, un couple de pères épanouis ou encore une famille choisie et bienveillante composée d’aînés LGBTQI +. Elle sera visible dans les rues de la ville jusqu’au 21 mai.

Rencontres thématiques

La campagne comprend aussi une série d’événements. Dimanche, des activités sont organisées à l’école des Cropettes à l’occasion de la Journée internationale pour l’égalité des familles. Des rencontres déclineront plusieurs thèmes pendant dix jours: parentalités trans, familles choisies, paternités gay, bipan et queers, modèles familiaux queers, mais aussi une réflexion sur le rituel du repas de famille.

Le 17 mai, Journée internationale contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie, le pont du Mont-Blanc et le Palaix Eynard, siège de la Municipalité, seront pavoisés avec des drapeaux aux couleurs arc-en-ciel et des drapeaux plus inclusifs. Le Jet d’eau sera éclairé. Une cérémonie à la mémoire de Bartholomé Teca, un homosexuel exécuté en 1566, aura lieu le matin à Bel-Air.

ATS

