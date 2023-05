Genève, 10 mai

La répartition des dicastères du Conseil d’État a notamment accouché d’un «Département de la santé et des mobilités». Un assemblage étonnant mais qui possède un vrai potentiel transversal. Car une politique de mobilité éclairée est aussi une politique de santé publique efficace.

Prenons la sédentarité. Pour réduire les risques de maladies cardiaques, diabète ou encore certains cancers, l’OMS recommande entre trente et quarante-cinq minutes d’activité physique par jour. Le meilleur moyen de s’y conformer est de l’intégrer à nos déplacements quotidiens… à condition d’avoir des infrastructures qui sécurisent et encouragent le vélo et la marche. Les bandes cyclables mises en place pendant le Covid avaient d’ailleurs à l’époque reçu le soutien de 56 médecins genevois de premier plan. Appliquer enfin la loi en équipant rapidement toutes les routes principales de pistes cyclables est donc une priorité sanitaire.

Autre enjeu majeur: Genève est de très loin la ville la plus bruyante du pays. 120’000 Genevois·es souffrent d’un bruit au-delà des normes. À la clef: stress, troubles du sommeil, etc. La généralisation du 30 km/h est donc un élément incontournable de la politique de santé de la législature. On pourrait aussi parler de la lutte contre la pollution de l’air – 2300 décès prématurés par an en Suisse – par le développement des TPG, bientôt sans pétrole. Ou encore du dégrappage de parkings pour végétaliser et limiter ainsi les conséquences sanitaires des îlots de chaleur.

Alors que la voiture occupe encore 66% de notre espace public mais n’assure que 25% des déplacements, rééquilibrer la place en faveur des modes doux devient un élément de politique sanitaire, avec à la clef une baisse des coûts de la santé. Le nouveau conseiller d’État à la tête de ce département hybride a donc tous les arguments pour aller plus vite et plus loin que son prédécesseur… et faire ainsi d’un Pierre deux coups.

Thibault Schneeberger, coordinateur actif-trafiC

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.