Anticiper les problèmes sociaux – Comment faire de l’Étang un quartier agréable à vivre Des coordinateurs accompagnent les résidents de ce nouveau site verniolan. Une initiative pacificatrice qui se multiplie dans le canton. Laurence Bezaguet

Vue sur le quartier, les Avanchets et les jardins familiaux depuis les toits du quartier de l’Etang. BASTIEN GALLAY / TAMEDIA

Vivre à l’Étang? «Quelle horreur!» Situé entre les routes de Meyrin et de Vernier, à proximité de l’aéroport et des citernes, le nouveau quartier verniolan suscite quantité de réactions négatives. Quand on pénètre dans ce nouveau quartier, on ressent immédiatement la forte densité de ce «mini-Manhattan», comme le qualifient les premiers arrivants. Ceux-ci ont investi, en août dernier, les 271 logements d’intérêt public sur les 800 appartements prévus au total, dont des loyers libres et des propriétés par étage. Un projet urbain gigantesque qui devrait accueillir 3000 résidents et autant d’emplois à l’issue du chantier, soit normalement au printemps 2023.